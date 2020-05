La relance éco : reprise timide pour les taxis mosellans après deux mois d'inactivité

Ils sont près de 600 en Moselle et la plupart ont connu une chute d'activité de 85-95 % pendant les deux mois de confinement. Les taxis sont soulagés de revoir les clients avec le déconfinement, même si cette reprise est pour l'instant très timide. Entretien avec Jean-Marie Lerond, président des taxis indépendants de Moselle.

Dans quelle situation économique se retrouvent les taxis ?

On a un petit relent d'activité depuis lundi mais ça n'a pas repris comme on le souhaitait. On s'inquiète beaucoup pour les artisans à leur compte et les sociétés. On nous a allégés de charges sociales en mars, avril et mai, qui vont être reportées à partir de septembre. Mais ce que l'on souhaite, c'est l'annulation pure et simple de ces charges. Parce qu'on a perdu pratiquement 95 % de notre activité pendant ces deux mois.

Quelles sont les conditions imposées en matière sanitaire ?

On les applique depuis le début du confinement déjà. Nous sommes obligés d'avoir le masque, tout comme nos passagers. On a obligation de mettre le client à l'arrière et nous avons des gels hydroalcooliques. Ce qui est embêtant, c'est qu'on doit mettre une barrière physique, une paroi, entre l'avant et l'arrière. Le problème en cas de choc, c'est que le client peut percuter cette paroi, elle peut exploser sous l'effet du choc. Ce n'est pas sécuritaire pour lui. Et puis nous ne sommes pas couverts en cas d'assurance.

Pensez-vous que les voyageurs vont davantage prendre le taxi plutôt que les transports en commun pour éviter de se faire contaminer ?

C'est ce que la profession souhaite. Nous désinfectons notre véhicule après chaque client, nous n'attendons pas la fin de la journée comme ce peut être le cas dans les transports en commun. C'est quand même un gage de confiance pour être transporté.

