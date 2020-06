La relance éco : les téléphones reconditionnés de SMAAART ont la cote

L’entreprise était en redressement judiciaire en 2011 mais a été rachetée et sauvée par ses salariés. La marque SMAAART a été créé en 2016 par les 6 associés avec l’objectif suivant : remettre des téléphones en état pour les revendre avec une garantie de 12 mois mais à un prix 30 à 50 % moins cher qu'un neuf.

SMAAART affiche aujourd’hui une belle croissance avec +50% par an depuis 2 ans et un chiffre d'affaire passé de 7 millions en 2017 à 9 millions en 2018. Elle emploie environ 145 personnes. D’ici 4 ou 5 ans, elle souhaite passer ses effectifs à 300 personnes et multiplier son chiffre d’affaires par 5.

SMAAART a bien résisté au confinement

L'entreprise à bien résister à la crise, dans la mesure où les smartphones reconditionnés se vendent essentiellement sur le web. C’est une exception dans le secteur de la téléphonie, les ventes de smartphones neufs ayant été particulièrement impactées par le confinement. D’autre part, l’essentiel de l’activité de SMAAART (collecte, reconditionnement et vente) se fait en France.

L’usine a rouvert ses portes au mois de mai, et les dirigeants restent confiants concernant le marché du reconditionné. En effet, le confinement aura peut-être renforcé une prise de conscience parmi les consommateurs de se tourner vers des produits français et respectueux de l’environnement.

Interview de Jean-Christophe Estoudre président de SMAAART

Est ce que l'on peut dire que pour votre entreprise SMAAART, le confinement s'est plutôt bien passé?

Oui, on peut effectivement indiquer que le confinement s'est bien passé, malgré le fait que dans le quotidien, on a eu quand même pas mal d'aménagements à gérer. Mais bon, d'un point de vue commercial, d'un point de vue activité, le confinement s'est relativement bien passé. On a quand même pu faire face aux besoins de nos clients, en réorientant nos activités sur la partie commerce et sur la vente par internet.

Est ce que ça veut dire que vous vos ventes ont augmenté pendant le confinement par rapport à la même période de l'année dernière, par exemple?

Elles ont augmenté, bien sûr, sur le canal e-commerce. Oui, très significativement. Par contre, elles ont complètement baissées par le canal de nos distributeurs que sont les magasins physiques puisqu'ils étaient fermés. Donc, l'un dans l'autre, on a pu maintenir un niveau de chiffre d'affaire équivalent à ce que nous avions réalisé l'année dernière.

Pensez-vous que le confinement a changé le regard porté sur les produits reconditionnés en l’occurrence les téléphones portables ?

C'était déjà un mode de consommation qui était engagé depuis plusieurs mois, mais qui va s'accélérer avec le confinement. Pourquoi ? Tout simplement parce que un produit reconditionné par SMAAART est produit localement, c'est à dire qu'on maîtrise toute la chaîne de la production, de l'achat de la matière première, la transformation et la fabrication d'un produit reconditionné et la distribution ainsi que la gestion du service. On est des producteurs locaux et le confinement a fait en sorte qu'on se rapproche des producteurs locaux, on a besoin de savoir ou on achète.

Avez-vous prévu d'embaucher dans les mois à venir ?

Oui, alors on avait effectivement un plan de route assez clair, avec une progression sur 2020 , 2021, 2022. On sent bien quand même qu'il y a un ralentissement donc les embauches seront peut-être moins nombreuses qu'estimées en début d'année mais elles seront quand même bien présentes.

