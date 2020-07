"La relance éco" : les tipis sarthois du Bonheur de vivre sont pris d'assaut par les visiteurs

Les tipis du Bonheur de vivre, à Brûlon (Sarthe) n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Le site, rouvert depuis le 12 juin, est pris d'assaut par les visiteurs avides de vivre l'expérience amérindienne. Son gérant Jean Lemoro fait le point sur la saison estivale.

Remplir le Bonheur de vivre pour l'été, c'était loin d'être gagné avoue Jean Lemoro. Le site a rouvert deux mois après la date habituelle, mais il a profité d'un gros coup de pouce médiatique : le passage dans une émission de télévision fin mai. "Elle nous a vraiment redonné de l'espoir. on a vu tout de suite bondir les réservations ! Pour vous donner une idée, on a eu des rotations de 1000-1500 visites par jour la semaine après la diffusion de l'émission." Et les réservations s'annoncent aussi excellentes jusqu'à la rentrée : "Les weekends sont quasiment tous complets jusqu'à la mi-octobre, détaille Jean Lemoro. Il reste un peu de place en semaine."

Des perspectives qui ne peuvent pas rattraper la perte du public scolaire et jeunesse entre avril et mai : "Ça représente 100.000 euros, un tiers de notre chiffre d'affaire, qu'on a perdu, calcule Jean Lemoro. Beaucoup de réservations se sont quand même reportées sur 2021 ! Mais il a fallu honorer les remboursements pour 2020."

Pour l'accueil des visiteurs, Jean Lemoro et son équipe se sont employés à repenser "tout le Bonheur de vivre : les parties communes, les sanitaires, le nombre de tipis. On n'est plus à notre capacité maximale : nous étions à 20 tipis, on n'en a plus que 14." Pourtant, il juge cette réorganisation extrêmement bénéfique pour le camp : "Ça nous positionne sur 2021 où pas mal de choses vont changer. Les tipis vont fêter leur 20e anniversaire, et pendant le Covid, on a cherché des idées autour. Quelque chose de nouveau se prépare aux tipis ..."

► Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine