La relance éco : "les touristes français sont au rendez-vous" à Vallon-Pont-d'Arc

Le directeur de l'office du tourisme Pont d'Arc Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc, Vincent Orcel, était l'invité de La relance éco ce lundi. Selon lui, les touristes français sont bel et bien au rendez-vous cet été, contrairement à la clientèle étrangère qui se fait plus rare en raison de l'épidémie.

"Les touristes français sont au rendez-vous en Ardèche ! On sent que les gens ont besoin de vacances et c'est rassurant pour la suite de la saison", explique Vincent Orcel, le directeur de l'office du tourisme Pont d'Arc Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc. Après les pertes financières liées au confinement, l'hôtellerie de plein air reprend des couleurs à Vallon-Pont-d'Arc. "Le taux de remplissage pour le mois de juillet se situe entre 75 à 80 %", détaille Vincent Orcel. Pour août, les prévisions sont encore meilleures : environ 90% de taux de remplissage.

La clientèle étrangère en baisse

Seul point noir au tableau, le net recul de la clientèle étrangère. "Les Belges sont revenus en Ardèche mais les Hollandais eux sont absents. Ils ont été incités à rester chez eux par leurs autorités, ce qui est un problème pour l’hôtellerie de plein air, car ils représentent une clientèle fondamentale", tempère Vincent Orcel. D'autant que les Néerlandais séjournent en moyenne plus longtemps que les touristes français.

L'office du tourisme compte notamment sur les Allemands pour réussir la première quinzaine de septembre. Il mise aussi sur des nouveaux publics cet été, comme les Suisses francophones.