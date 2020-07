"La relance éco" : Les vedettes de l'Odet misent sur la clientèle locale pour redémarrer

Fini l'incertitude, les vedettes de l'Odet ont repris du service ! L'occasion de s'offrir un peu de dépaysement sans aller forcément très loin, avec des escapades à la journée aux Glénan.

Brice Monfort est le directeur d'exploitation des Vedettes de l'Odet, et il explique que le confinement a été synonyme d'incertitudes : "En tant qu'entreprise touristique, on n'avait pas vraiment de visibilité à long terme, on a navigué à vue ! En temps normal, l'avant saison est un moment important de l'activité, c'est le moment où l'on embauche les saisonniers, où l'on fait les entrées d'équipages. On se sert de ce moment plus calme pour former les nouveaux... Voir tout ça remis en question ça n'a pas été évident."

La clientèle française très attendue

Pour l'instant, les bateaux naviguent avec 60% de leurs places ouvertes à la réservation, afin de permettre la distanciation sociale.

Alors que la Bretagne attire beaucoup de Français pour cet été, les Vedettes de l'Odet espèrent profiter de cette clientèle de proximité : "On l'espère, on compte beaucoup sur la clientèle française cette année ! Il ne faut pas croire que si on est Breton, il faut forcément partir loin, ajoute Brice Monfort. On a la chance d'avoir un paysage très riche, et beaucoup d'endroits de la région méritent d'être découverts."