La relance éco : les Vélib gratuits ce mardi pour inciter à faire les trajets domicile-travail à vélo

Et si on allait au bureau en vélo aujourd'hui ? Vélib propose ce mardi 7 juillet la gratuité de ses vélos, avec son opération "Je vais au boulot à Vélib" !

En station, il faut prendre un pass V-Découverte, valable une journée. La première demi-heure est gratuite ; au-delà, il faudra compter 1 euro par demi-heure supplémentaire pour les Vélibs classiques, 1 euro pour la première demi-heure supplémentaire puis 2 euros sur les modèles électriques.

De nombreux Franciliens ont déjà pris l'habitude du vélotaf, c'est-à-dire de pédaler pour les trajets entre la maison et le travail. Mais avec la multiplication des pistes cyclables dans Paris et la région et la crise sanitaire, de plus en plus de personnes veulent se mettre en selle.

Invité de France Bleu Paris ce mardi 7 juillet, Nicolas Boutaud, directeur marketing et communication de Smovengo, la société qui opère les Vélib, explique que les Vélib sont pris d'assaut depuis la fin du confinement.

40 fois la distance Terre-Lune parcourus par les Vélibs en juin

"En juin, on a enregistré en moyenne 162.000 trajets chaque jour, avec un pic à 191.000 le 24 juin. En un mois, ce sont 15 millions de kilomètres qui ont été parcourus sur nos Vélibs, c'est 40 fois la distance de la terre à la Lune !"

Selon Nicolas Boutaud, cette hausse de l'usage des Vélib est en partie dû aux coronapistes, ces pistes cyclables provisoires construites pendant le confinement : "On a noté une fréquentation plus forte sur les stations situées à côté de ces pistes, détaille-t-il. Il y a _un engouement certain pour le vélo, qui s'était noté aussi pendant les grèves de l'hiver dernier_. Là, ça s'est accéléré avec le déconfinement".

Une hausse des abonnements chez les femmes

Smovengo note aussi une évolution certaine dans le profil des utilisateurs de Vélib, qui tend à se féminiser : "Avant le confinement, nous avions à peu près 40 % de femmes abonnées : maintenant, nous sommes à la parité, 50 % de femmes pour 50 % hommes".

Parmi les raisons qui expliquent cette hausse d'abonnements, Nicolas Boutaud cite "_l'envie de changer de mode de vie_, d'aller vers des mobilités plus douces, d'aller au travail ou de faire des sorties à vélo. Cela reste le moyen de transport le plus rapide pour aller d'un point A à B en ville", affirme le directeur marketing et communication de la firme.

Davantage de trajets Paris-petite couronne

Si la plupart des trajets demeurent ceux entre le domicile et le travail, l'observation des trajets montre une évolution des types de parcours. Avec notamment une plus grande distance parcourue. "Avant le confinement, nous étions à 2,9 kilomètres parcourus en moyenne. En juin, il était de 3,5 kilomètres. Cela s'explique par une évolution des mentalités, mais aussi par nos vélos électriques, qui sont plébiscités : ils représentent 40 % de la flotte, mais 60 % des courses", souligne Nicolas Boutaud.

Ces vélos électriques permettent aux usagers d'aller plus loin ; Smovengo note ainsi davantage de de trajets entre Paris et la proche couronne.