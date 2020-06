"La relance éco" : Les ventes de deux-roues retrouvent la côte avec le déconfinement

Chaque jour, France Bleu Azur s'intéresse aux entreprises de notre région. Ce jeudi la parole est aux concessionnaires de motos et scooters. Après avoir souffert d'un chiffre d'affaires réduit à néant pendant le confinement, les clients sont de retour et certains vendeurs affichent des records.

Le secteur automobile est durement frappé par la crise économique liée au Covid-19 mais les concessionnaires de deux-roues dans les Alpes-Maritimes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Notre département est le 3 ème plus important en nombre d'utilisateurs de motos et scooters et les mois de mai et juin représentent traditionnellement les meilleures ventes pour le secteur. La plupart des quarante concessionnaires azuréens affichent une forte reprise d'activité ou au moins un retour des clients habituels pour la saison.

La concession Honda-Werther située rue Barla à Nice n'a immatriculé aucun deux-roues pendant le confinement. En temps normal ils réalisent 150 ventes toutes les trois semaines. Mais Le directeur Julien Charron retrouve le sourire depuis quelques jours : "on est en train de débuter un mois de juin qui se présente très bien avec un niveau de fréquentation égal à celui de l'année dernière," souligne le patron. Les gestes barrières et la limitation de dix personnes au comptoir auraient pourtant pu ralentir l'activité. Leur magasin a même enregistré un record de ventes avec vingt-quatre remises de clés pour des motos et scooters en une seule journée samedi dernier.

Le scooter pour aller travailler plutôt que la "moto plaisir"

Pour Laurent Lachkar, gérant de plusieurs concessions à Nice, Cannes et Saint-Laurent-du-Var, la reprise est plus timide. "On affiche une baisse de 30% d'activité par rapport à mai 2019," explique-t-il. Sa concession a pu continuer à recevoir des clients sur rendez-vous pendant le confinement ce qui leur a permis de garder la tête hors de l'eau.

Si l'achat d'un scooter pour aller travailler reste très demandé, la "moto plaisir" pour les balades à la mer ou en montagne est moins populaire. "Nos clients attendaient la fin de la limite des 100 km pour s'engager," justifie Laurent Lachkar. "La moto c'est pour sortir du département, s'arrêter au restaurant ou séjourner dans un hôtel," explique le concessionnaire. "Mais notre région est parfaite en termes de climat alors le deux-roues va retrouver sa place," dit-il optimiste.

