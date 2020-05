"La relance éco" : les ventes de poules ont explosé pendant le confinement dans le Tarn-et-Garonne

Les poules pondeuses ont eu la côte pendant le confinement ! Dans la "relance économique" ce lundi matin un éleveur de Larrazet dans le Tarn-et-Garonne explique à quel point son activité a bondi. Sébastien Falga gère la Ferme du Mont d’Or, il était l'invité de France Bleu Occitanie.

"Pendant le confinement, il a été difficile de servir la clientèle [...] très honnêtement on a pas réussi à suivre la demande" — Sébastien Falga

Cet éleveur de Larrazet reçoit plus qu'une centaine d'appels chaque jour : "Juste sur la branche poules pondeuses, on compte 20 à 25% d'augmentation en volume". Alors qui sont ces nouveaux clients attirés du jour en lendemain par ces nouveaux animaux de compagnie? " a clientèle est très variée, ça peut être des habitants des villes ou des campagnes, même dans de toutes petites résidences où la surface n'est pas forcément très importante les clients ont voulu avoir leur propre poule dans leur jardin", explique Sébastien Falga.

Malgré toute la bonne volonté du monde, Sébastien Falga n'a pas réussi à répondre à toutes les demandes : " D'habitude on vend sur les marchés ou à la ferme mais on a pas pu servir les gens de façon normale donc il a fallu livrer tout le monde [...] plus les appels à gérer ça a été très difficile".