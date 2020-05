"La relance éco" : les ventes de voitures en Corse freinées par le virus

Comment vendra-t-on des voitures avec le virus ? C'est l'équation que tente de résoudre François Orenga de Gaffory, le patron de la concession Citroën Socodia à Biguglia, au sud de Bastia.

Sa reprise d'activité passe forcément par des obligations sanitaires, avec un aménagement du magasin complètement repensé. Plus question de circuler librement au milieu des véhicules neufs exposés. Les clients doivent désormais respecter un parcours fléché. "Il y a de la signalétique un peu partout, notamment à l'entrée, avec un panneau qui explique tout ce qui va être demandé dans nos locaux, détaille le dirigeant. Par ailleurs, nous avons séparé l'entrée et la sortie du magasin, de façon à ce que les clients ne se croisent jamais. La santé de chacun, c'est notre priorité."

François Orenga de Gaffory, le directeur général de la concession Citroën Socodia de Biguglia. © Radio France - Maxime Becmeur

L'entreprise a consacré un budget de près de 10.000 euros pour les deux mois à venir, pour s'équiper en gants, masques, gel hydroalcoolique et autres protections individuelles, à la fois pour le personnel et la clientèle. Des aménagements et des nouveautés qui sont aussi des contraintes. Un contexte pas forcément favorable pour les affaires. Pas de quoi espérer une reprise immédiate de l'activité. "Avant et pendant le confinement, certains clients avaient des projets d'achat chez nous. Nous allons évidemment les recontacter cette semaine. Mais clairement, les flux ne seront pas du tout les mêmes avant un certain temps. La priorité, c'est sûr, ne sera pas d'acheter des voitures. C'est pourquoi notre profession réclame un plan de relance pour l'automobile."

Pour François Orenga de Gaffory, le secteur de l'automobile pourrait être l'un des plus durement touchés. "Notre secteur va chuter, c'est certain, comme beaucoup secteurs économiques. On verra ce que nous propose le Gouvernement." La concession réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de 26 millions d'euros. Elle compte une quarantaine de salariés, dont la moitié restera au chômage partiel jusqu'à début juin. "Il va falloir réinventer notre métier. Il va falloir aller plus loin dans nos activités, proposer des services qu'on ne proposait pas avant. Notre objectif premier est de pouvoir préserver tous nos emplois", résume le directeur général de la concession.

