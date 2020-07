La relance éco : les ventes de voitures repartent à la hausse chez Méttifiot à Valence

Les ventes de voitures se portent bien ! Avec les mesures gouvernementales pour favoriser l'achat de véhicules après le déconfinement, les professionnels voient augmenter leurs volumes de ventes. C'est le cas des garages Méttifiot à Valence.

Des ventes en hausse et une activité plus soutenue

"On enregistre 50% de ventes en plus par rapport à l'an dernier", explique Pierre-André Métiffiot, co-dirigeant de l'entreprise. "On est très sollicité. Beaucoup de gens demandent des devis et bien souvent ça se termine en vente. Peut-être que les gens on envie de se faire plaisir."

Chez Méttifiot, une partie de l'activité concerne aussi la carrosserie et la mécanique, et là encore elle est en hausse. "D'habitude, il faut 3 ou 4 jours pour avoir un rendez-vous, en ce moment c'est plus 7 ou 8 jours", confirme Pierre-André Métiffiot. "Nous avons même embauché trois personnes."

