"La relance éco" : les ventes de voitures repartent à la hausse en Sarthe

L'horizon s'éclaircit pour les concessionnaires et revendeurs de voitures. Alors que les ventes ont chuté de 76% en avril en Europe en raison du confinement, la reprise semble pointer le bout de son nez, comme chez Glinche automobiles à Ecommoy (Sarthe). "Les acheteurs sont de retour, et en force même", se réjouit Christophe Glinche, le gérant. "On a un effet de rattrapage qui est notoire. Nous vendons environ le double de volume par rapport à l'an dernier. Par mois, nous sommes passés de 300 voitures vendues à 600!"

Les achats stimulés par les primes et des réductions

Les mesures d'incitation à l'achat mises en place par le gouvernement expliquent en partie cette embellie, avec, on le rappelle, des bonus écologiques pour les voitures électriques, les hybrides ou encore les primes à la conversion pour l'achat de modèles récents ou électriques.

Pour attirer les clients dans son magasin, Christophe Glinche a également proposé des prix cassés. "En raison du confinement, nous avions trop de stocks de voitures, et qui dit stocks, dit remises. Les clients ont eu l'impression de faire de bonnes affaires", explique le gérant qui a dû faire quelques sacrifices sur ses marges pour relancer la machine.

Les acheteurs profitent des primes pour changer leur ancien véhicule polluant et d'autres clients "sont à la recherche d'une nouvelle voiture car ils ont le projet de partir en vacances en France", constate Christophe Glinche qui redoute que la reprise des ventes soit freinée prochainement. "Nous avons du mal à trouver du matériel car les usines ne fabriquent pas assez alors qu'on a un engouement extraordinaire".

