La relance éco : les ventes s'accélèrent à la concession Peugeot SIAB de Besançon

Les ventes de voitures ont repris sur les chapeaux de roues avec le déconfinement. A Besançon, le directeur de la concession Peugeot SIAB a vu ses ventes s'accélérer depuis le 11 mai avec un pic pendant le week-end de la Pentecôte. "Nous avons même décidé d'ouvrir lundi, qui était férié, pour répondre à la demande...et nous avons bien fait!" confie Yves Dejean.

Un week-end digne des portes ouvertes

En trois jours (vendredi, samedi et lundi), la concession a vendu une soixantaine de voitures, neuves ou d'occasion, "ce qui est digne d'un bon week-end de portes ouvertes" alors qu'il n'y avait pas de campagne de communication. "Il y avait beaucoup de monde à renseigner et je me félicite d'avoir ouvert" constate le directeur.

Envie de se faire plaisir

En temps normal, la concession vend environ 180 véhicules par mois. Avec deux mois de fermeture liée au confinement, "il y a donc 360 clients potentiels qui viennent nous voir" selon Yves Dejean. Sans compter ceux qui ont décidé de changer de voiture ces dernières semaines car "ils ont envie de se faire plaisir dans cette période difficile".

Forte demande pour les voitures électriques

La surprise, c'est la demande des clients pour les voitures électriques. Ces véhicules représentent 15% des dernières ventes, alors que la concession s'était fixée un objectif de 10%. Pour l'électrique, les derniers freins sont levés au fur et à mesure, l'offre est de plus en plus fournie et certains clients estiment que cet achat est en phase avec l'après-covid.

La concession Peugeot SIAB de Besançon emploie 90 salariés et vend en moyenne 2000 véhicules neufs par an.

