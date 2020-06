La relance éco: Les Vignerons du Tursan séduisent les consommateurs du Sud Ouest

Très belle relance économique pour les Vignerons du Tursan qui continuent d'innover pour notre plus grand plaisir.

Très belle reprise d'activité pour les Vignerons du Tursan en ce mois de juin. Malgré un chiffre d'affaire en baisse d'au moins 45%, la cave des Vignerons du Tursan a su pendant le confinement continuer d'innover pour proposer à l'ensemble de ses clients et futurs clients des produits de qualités et des nouveautés. C'est donc un très beau redémarrage pour ces vignerons et leur cave coopérative qui déjà en 2019 avaient atteint un chiffre d'affaire de près de 7 millions d'euros. 2020 devait être à nouveau une année record mais tout n'est pas perdu pour le président de la Cave Pascal Chalandré satisfait de l’intérêt porté par les consommateurs à ces vins de territoire. Le résultat selon lui de plusieurs années de travail en amont, tant dans l'amélioration permanente de la qualité des produits que dans la volonté d'innover, ou encore du désir de conversion de certaines exploitation en bio. Ajouter à cela des jeunes viticulteurs qui continuent de s'installer sur le vignoble de 500 hectares aujourd'hui.

Une partie de l'équipe de la cave des Vignerons du Tursan -

Attention, alerte nouvelle cuvées !

La nouvelle cuvée Cap E Tot des Vignerons du Tursan -

