La relance éco : les vins d'Alsace à la reconquête des consommateurs après le déconfinement

Les vins d'Alsace à la relance après la crise du coronavirus. 10 millions de bouteilles n'ont pas été vendues entre mars et mai. Cela va mieux en juin, avec une hausse de 14% des ventes, par rapport à l'année dernière.

Le CIVA, Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace chargé de la promotion des vins d'Alsace, met les bouchées doubles pour la reconquête des marchés, notamment le marché français. Un plan rebond est lancé, il comprend une vaste campagne d'affichage, dans les abris-bus, les magazines, la presse régionale et nationale, mais aussi sur les réseaux sociaux.

L'Alsace régale : la grande opération de l'été pour séduire les consommateurs de vins

Il y a aussi une grande opération estivale intitulée : l'Alsace régale. C'est un jeu-concours, il invite les consommateurs de vins d’Alsace, à partager en images, leurs instants de dégustation. Pour participer, il suffit d'envoyer vos meilleurs clichés sur le site l'Alsace Régale.

Les meilleures photos remporteront de nombreux cadeaux : seront récompensés les consommateurs, mais aussi les cavistes ou les restaurants où sont prises les photos. L'opération a été lancée le 24 juillet et se termine le 18 septembre.

Des entreprises fragilisées par la crise du Covid-19

Le confinement a été très difficile et il a fallu réagir vite. Le vignoble en Alsace, c'est plus de 4.300 producteurs de raisins et autant d'entreprises et de familles qui ont été fragilisées par cette crise sanitaire.

Petit espoir : les ventes de juin repartent à la hausse . Par ailleurs, les vendanges approchent et pour l'instant le millésime 2020 devrait-être de très bonne qualité. Cette année, les vendanges seront plus précoces que l'année dernière, elles devraient débuter aux alentours du 24/25 août annonce le CIVA. Le potentiel de récolte estimé à 1,1 million d'hectolitres.

