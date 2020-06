La relance éco : les vins de Provence à la relance après le confinement

D'abord une couleur de vin qui a souffert de ces deux mois de confinement, c'est le rouge, précise Jean Jacques Bréban, le rosé lui a fait mieux que résister.

On ne pourra jamais rattraper la baisse de la consommation de vins de Provence enregistrée pendant le confinement, une chute de 30 %, mais Jean Jacques Bréban compte sur l'arrivée des touristes dans le sud pour relancer significativement la consommation.

"Une application mobile mise en place pour visiter le vignoble de Provence ."

Difficulté supplémentaire pour les vignobles provencaux, la fermeture des deux grands marchés que sont les États unis et l’Angleterre, mais Jean Jacques Bréban veut profiter de cette crise pour prospecter de nouveaux marchés, en Europe de l'Est et en Asie notamment.