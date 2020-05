La relance éco : les visites guidées reprennent à Metz

Depuis le 16 mars, l'office de tourisme de Metz était fermé au public mais des visites virtuelles étaient proposées. Des visites qui ont connu une belle fréquentation avec 460 personnes par jour sur le site internet pour admirer depuis son ordinateur, la colline Sainte-Croix, le quartier impérial ou encore la Cathédrale Sainte-Etienne. Mais à partir de ce mardi, les visites guidées, les vraies, reprennent à Metz. L'agence Inspire Metz - Office de Tourisme propose, sur réservation, des circuits.

9 personnes maximum

Pour la première visite ce mardi, les touristes pourront découvrir la colline Sainte-Croix à deux pas de la Cathédrale. Dans les prochains jours, les guides emmèneront les visiteurs à la gare, dans le quartier impérial, dans la nature on encore dans les remparts, "une reprise prudente" raconte le directeur général d'Inspire Metz Philippe Courqueux "on limite à 9 personnes plus un guide , et nous restons pour l'instant sur des visites en plein air".

Mesures barrières

Les visites sont au prix de 8€ (demi tarif pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA, gratuit pour les enfants), l'office de tourisme conseille aux promeneurs de prendre un vêtement de pluie et des bonnes chaussures. Des mesures barrières sont aussi en place avec notamment la possibilité de prendre sa température à l'office de tourisme, "nos guides et conférenciers sont sensibilisés à la distanciation et du coup avec un groupe de 9 personnes c'est plus simple" explique Philippe Courqueux

Tourisme de proximité

L'office de tourisme vise des "locaux" dans les prochaines semaines, des visiteurs qui habitent donc dans un rayon de 100 km autour de Metz. Pour le Directeur Général d'Inspire Metz "c'est une vraie possibilité de faire redécouvrir le territoire, Metz et les 44 communes de la Métropole, j'ai du mal à parler d'opportunité dans une situation complexe, mais clairement c'est une possibilité qu'on va essayer de développer au maximum".

Le programme des visites - Office de tourisme de Metz

Plus d'infos sur le site de l'office de tourisme de Metz Métropole : http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html