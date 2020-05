La relance éco : les viticulteurs de Moselle ont perdu 90% de chiffre d'affaires

Un ennemi invisible s'est introduit dans les vignes de Moselle ces dernières semaines. Pire que le givre ou la grêle, le coronavirus fait mal sur les rives de la rivière : "on a tous perdu 90% de notre chiffre d'affaires sur la deuxième quinzaine de mars et 80-90% en avril" raconte depuis le château de Vaux, le président du syndicat des viticulteurs de Moselle, Norbert Molozay. Il n'y avait pas d'embouteillage : les particuliers n'ont pas pu se déplacer dans les caves des 15 producteurs, et les restaurateurs qui sont les principaux clients restent toujours fermés.

"On a limité les dégâts"

Pour sauver des emplois et la production, les viticulteurs ont changé leurs habitudes "on a commencé à faire de la vente avec des expéditions en mai et de la livraison chez les particuliers, on a fait ce qu'on a pu pour vendre un peu de vin". Les vignerons ont ainsi pu "payer une partie des charges" et notamment des salaires, "on n'a pas vendu de vin mais on a continué à travailler dans les vignes avec nos employés pour sauver la récolte de septembre". Même si le personnel ne se bousculait pas autour des grappes de raisin.

Moins touchés que les viticulteurs du Bordelais

Selon Norbert Molozay, la relance en Moselle "va prendre des semaines, des mois" mais pour le président des viticulteurs Mosellans "c'est sans doute un peu plus facile pour nous que pour d'autres". Et notamment pour les collègues du Bordelais, "certains grands vignobles ont produit beaucoup et ils vont sans doute être obligés de distiller pour évider les excédents de vin. Nous n'en sommes pas là, les ventes vont reprendre doucement mais elles vont reprendre". A condition que les Mosellans fassent preuve de solidarité en buvant local, avec modération.