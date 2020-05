La relance éco : les clients de retour chez les libraires alsaciens, mais l'inquiétude demeure

Les libraires indépendants alsaciens ont rouvert leurs portes depuis plus de deux semaines, mais les difficultés demeurent pour des structures déjà fragiles avant la crise.

Matthieu RONDEL / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ils ont rouvert le 11 mai, pour le plus grand bonheur de leurs clients habituels. Les libraires indépendants d'Alsace tentent désormais de remonter la pente après deux mois de fermeture. "On sent qu'il y avait un vrai manque", se réjouit Dominique Ehrengarth, le président de l'association des libraires indépendants du Rhin qui regroupe 35 boutiques de Wissembourg (Bas-Rhin) à Altkirch (Haut-Rhin). "Nos clients ont besoin de pousser la porte de la librairie en bas de chez eux".

Nos structures sont déjà fragiles"

Le libraire du quartier de Neudorf à Strasbourg a toujours eu une boutique en ligne. Avant l'épidémie de coronavirus, il recevait une à deux commandes par semaine, pendant le confinement, les chiffres sont montés. Après la fermeture "brutale", "plusieurs libraires ont trouvé des solutions avec le drive, les livraisons de livre ou le click and collect" raconte Dominique Ehrengarth. Des pratiques qui ont permis de réaliser 15 à 20% du chiffre d'affaires habituel.

Une façon de maintenir l'activité, mais trop peu. "On a perdu deux mois de chiffre d'affaires, on ne les retrouvera pas et fin juin il faudra payer les charges qui ont été repoussées". Les temps s'annoncent difficiles pour les 35 libraires indépendants alsaciens. "Nos structures sont déjà fragiles".

