La relance éco : Lime, l'opérateur de trottinettes électriques qui voit plus grand

Heureusement pour Lime, le confinement est terminé. Car cette période a été très compliquée pour l'entreprise américaine : "Le confinement, ça a été un arrêt total de l'activité pendant deux mois (en lien avec les mesures gouvernementales). Nous avons donc dû retirer toute la flotte de trottinettes des rues de Paris", explique Antoine Bluy, le responsable des opérations de Lime. "On estime _le manque à gagner à plusieurs centaines de milliers d'euros_, forcément, au moment où le printemps naissait et où le temps était au beau fixe. Cela aurait été très propice à la trottinette électrique".

"On est revenu rapidement à notre niveau maximal de flotte. Nous avons aujourd'hui 7.500 trottinettes en ville".

Depuis le déconfinement, le service a repris de plus belle, surtout que Lime a été retenu par la ville de Paris, avec Dott et Tier, comme opérateur autorisé à déployer ses engins dans la capitale. Mais tout n'est pas redevenu comme avant, a constaté Antoine Bluy : "Les trajets se répartissent différemment, sans doute en raison du télétravail : les pics d'utilisation du matin sont un peu moindres, en revanche l'utilisation à partir de midi, dans l'après-midi et en soirée est bien plus importante. Et surtout, _les trajets sont plus longs qu'avant le confinement_, et pas qu'un peu : environ 40% !".

Des mécaniciens recherchés

Lime compte bien surfer sur cette tendance et a donc repris depuis le 15 juillet les vélos Jump, lancés à l'origine par Uber. Et prévoit de se développer encore, avec des embauches à venir : "Les embauches sont fonction de la taille de la flotte, donc comme nous avons les vélos Jump en plus, cela correspond à des embauches en plus. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de salariés qui travaillent quotidiennement pour Jump. Et nous cherchons des mécaniciens pour la partie réparation, ainsi que des experts de la logistique".