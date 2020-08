La relance éco : "Live Nation" recommence à organiser des concerts en France et dans le monde

Live Nation Entertainment est le leader mondial du spectacle/concert, elle est composée de quatre sociétés elles-mêmes leaders sur leurs marchés : Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management et Live Nation Network.

Live Nation, ce sont 43 000 concerts par an, soit 1 concert toutes les 16 minutes. Avec des artistes comme Dépêche Mode, Beyoncé, Coldplay, Rihanna...

Mais aussi des français : Vald, IAM, Gad Elmaleh...

En France, cela représente entre 1800 et 2000 concerts par an.

Post-covid : lente reprise pour le milieu de la culture et du spectacle

Depuis quelques semaines, Live Nation organise quelques concerts en France.

On commence à voir un peu le bout du tunnel... C'est une période difficile, qui peut être dramatique... Il faut qu'on soit accompagné par les politiques, le gouvernement... Angelo Gopée - Directeur général "Live Nation France"

Les concerts reprennent avec de nombreuses contraintes comme la limitation à 5 000 personnes, la distanciation sociale ou encore l'obligation d'être assis.

Les artistes Live Nation vont passer dans les Landes dans les prochains mois. Le spectacle "D'pendanse" avec l'équipe de Danse avec les stars, les chanteuses L.E.J, Gad Elmaleh...