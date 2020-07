La relance éco : Locavor installe un second site à Clermont-Ferrand

Le site internet de ventes de produits locaux va implanter un second point de distribution à Clermont-Ferrand ! Le but : valoriser les circuits courts, limiter le gaspillage alimentaire et manger mieux.

Connaissez-vous le locavorisme ? Le concept existe depuis plusieurs années et a pour but de consommer des produits près de chez soi. Depuis 2014, la plateforme en ligne Locavor permet de commander des produits locaux directement sur le site puis d'aller les chercher sur des points de distribution. Une soixantaine de franchises sont implantées dans toute la France.

A Clermont-Ferrand, un second site va bientôt être installé. Il sera situé rue Baudelaire, près du CHU Gabriel Montpied et s'appellera "Locavor Clermont Sud". Stéphane Gros est à l'origine du projet. Il pensait à ouvrir depuis quelques temps déjà : "j'étais déjà client du Locavor situé Place des Bughes. J'ai pu en installer un dans le sud de Clermont-Ferrand grâce aux gérants de l'hôtel Comfort qui peuvent nous accueillir. Le but c'est vraiment de proposer des produits locaux pour permettre aux producteurs de fixer leurs prix et d'être rémunérés au juste prix de leur travail."

Phase de démarchage

Pour l'instant, le projet compte une soixantaine de clients. 150 personnes doivent être membres pour que Locavor puisse démarrer ses activités. "On est en phase de démarchage des producteurs, on communique aussi pour que les gens sachent que ce point de distribution s'ouvre près de chez eux." Stéphane Gros aimerait travailler avec les producteurs au plus près de Clermont-Ferrand. Si Locavor impose un rayon du 200 kilomètres maximum, l'organisateur souhaite réduire la distance le plus possible pour permettre aux producteurs d'être eux aussi sur le point de distribution, et rencontrer les consommateurs.

Dans ce deuxième site clermontois, on y trouvera aussi du fromage, de la viande, des céréales, des fruits et légumes et même des produits d'entretien. "Vous commandez vos produits sur Internet, on vous envoie votre facture puis les producteurs préparent vos sacs. Sur place, on vous accueille avec grand plaisir et on vous remet votre commande." Les ventes seront ouvertes les jeudis de 17 heures à 19 heures.

Stéphane Gros espère ouvrir vers le 15 septembre. Il pense même organiser des animations pour lancer son activité.

Emma Saulzet