"La relance éco" : Loczen, depuis le 11 mai ses voitures en libre service sont très prisées

Un permis de conduire et une clé de voiture

Loczen a été créé à Montpellier ( Hérault) en 2018. C'est une société qui propose des voitures en libre service 24h/24 7j/7. Le client n'a pas affaire à une agence, il gère tout lui même grâce à une application téléchargée sur son téléphone portable.

"A Montpellier difficile de se passer de voiture et en même temps en avoir une coûte cher. L'idée de départ était de pouvoir la rendre utilisable à la demande, de proposer aux gens qui n'en ont pas d'avoir toujours accès à la mobilité" raconte Arnaud Boyer le créateur de Loczen.

Loczen dispose d'une flotte d'une trentaine de véhicules. Le client peut louer à l'heure, à la journée, la semaine ou au mois. Les tarifs sont jusqu'à 3 fois moins chers que dans une enseigne nationale.

Demande en forte hausse depuis le début du déconfinement

"Pendant le confinement l'activité a été complètement arrêtée et depuis le 11 mai , la demande explose. Actuellement, iI n'y a pas une voiture disponible. _Les clients nous expliquent au téléphone qu'ils hésitent à prendre les transports en commun et se sentent plus en sécurité dans une voiture. Toutes nos voitures sont désinfectées après chaque location"_précise Arnaud Boyer.

Des projets?

Loczen est en discussion avec des hôteliers et avec des communes du littoral héraultais pour proposer ses services aux touristes pendant la saison estivale.

Interview d'Arnaud Boyer créateur de Loczen Copier

