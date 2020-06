La relance éco : des files d'attente dans les bureaux de tabac de Kehl, à la frontière franco-allemande

Les buralistes alsaciens vont de nouveau souffrir à compter de ce lundi 15 juin. La frontière a rouvert entre la France et l'Allemagne. A Kehl, les bureaux de tabac retrouvent les clients alsaciens.

Après trois mois de fermeture des frontières, les Français peuvent de nouveau se rendre en Allemagne depuis ce lundi 15 juin. A Kehl, commune frontalière avec Strasbourg, les enseignes sont impatientes de retrouver leurs clients français. C'est le cas du Tabac stop, située juste en face de la sortie du tramway.

On vit grâce à la frontière

"A 5 heures du matin, il y avait déjà la queue chez certains de mes collègues qui ouvrent tôt", raconte Nadia Berrahou, la vendeuse. Ces trois derniers mois, le chiffre d'affaires des commerçants kehlois a baisse de 90%. "La clientèle allemande ne suffit pas. On vit grâce à la frontière. On n'aurait pas tenu plus de 6 mois sans la clientèle française", reconnaît la buraliste, en dépit des aides de l'Etat allemand.

Comme de l'autre côté du Rhin, les masques sont obligatoires pour entrer dans la boutique acheter des cigarettes, il y a un marquage sur les trottoirs pour organiser la file d'attente. "Nous n'avons qu'une peur, celle de la deuxième vague", ajoute Nadia Berrahou.

En Alsace, les buralistes qui avaient retrouvé des clients pendant ces trois mois de fermetures des frontières, vont de nouveau les voir acheter leur tabac en Allemagne.

