La relance éco : Lozer'Kids continue de jouer le jeu

Fermé depuis mars, le parc de jeux indoor pour enfants Lozer’Kids, a rouvert au public il y a deux semaines. "La fréquentation a nettement baissé. Les entrées ont été divisées par quatre, mais je reste optimiste", explique Julien Serron le président du parc. Un protocole sanitaire a été mis en place, explique Julien Serron : "le port du masque est fortement conseillé pour les parents et il faut se nettoyer les mains dès l’entrée. Les tables de la zone de restauration ont été espacées de deux mètres et un nettoyage avec pulvérisateur est effectué tous les soirs."



On a besoin du soutien de la clientèle pour reprendre notre activité. On reste optimiste, on espère sauver les meubles cet été et repartir du bon pied en septembre. Le meilleur moyen reste la communication, rassurez au mieux la clientèle. Toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité.

Le parc sera ouvert tout l’été, tous les jours de 10 h à 20 h Copier

Créé en décembre 2019 à Mende (Lozère) le parc couvert a dû fermer après seulement quatre mois d’ouverture pour cause de coronavirus. Lozer'Kids accueille les enfants jusqu’à 12 ans. Il propose, notamment, une structure modulaire installée sur 400 m² au sol.

(9,50 €). Gratuit pour les accompagnateurs et les enfants de moins d'un an.