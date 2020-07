La relance éco : Luxembourg-Ville lance sa saison estivale et mise encore plus sur le tourisme de proximité

Chaque jour, France Bleu Lorraine donne la parole à ceux qui relancent l'économie. Aujourd'hui, direction Luxembourg-ville pour le lancement de la saison estivale. "On mise encore plus sur le tourisme de proximité cette année," explique Tom Bellion, directeur de l'office de tourisme de la capitale.

Top départ de la saison estivale à Luxembourg-ville. L'office de tourisme de la capitale lance ce mercredi 15 juillet le début des festivités, forcément chamboulées par la crise sanitaire. Comptez sur deux festivals, des concerts en plein-air, des animations, des manèges, des expositions mais aussi le retour des visites guidées dans le centre-ville, à l'arrêt depuis le mois de mars.

La capitale met également le paquet sur des initiatives virtuelles et des directs en vidéos sur Internet. L'objectif est d'attirer les touristes, sans leur faire courir le moindre risque. Entretien avec Tom Bellion, le directeur de l'office de tourisme de la ville de Luxembourg.

Comment adaptez-vous cette saison estivale à la crise sanitaire ?

"La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de grands événements, ceux qui faisaient le charme des grandes capitales européennes. A la place des grands concerts publics par exemples, la ville a choisi de déployer un certain nombre d'activités dans les quartiers proches des résidents. L'objectif est d'éviter les grandes masses de personnes au même endroit. C'est aussi de favoriser un sentiment de sécurité et de bien-être. On essaie de réconforter les gens qui viennent aux Luxembourg."

Quels seront les moments fort de l'été dans la capitale luxembourgeoise ?

"L'été en tant que tel sera un moment fort. On a prévu des animations pendant les deux mois à venir jusqu'à mi-septembre : des concerts de musique en plein air, des expositions, des animations. Sans oublier le shopping qui est toujours possible avec des ouvertures dominicales. Et puis, on compte aussi sur le retour des visites guidées en ville depuis le 14 juillet."

Quand on dit vacances d'été, les touristes pensent généralement à Barcelone, Ibiza, Lisbonne, mais comment faire pour qu'ils pensent aussi à Luxembourg-ville ?

"C'est tout notre métier de convaincre les visiteurs de la grande région de rappeler les avantages du Luxembourg. Sur le plan de la gastronomie et de l’hostellerie, nous sommes très bien fournis. On est une ville ancienne aussi et cette année, on fête les 25 ans de notre inscription à l'UNESCO. On a peut-être pas la mer, on n'a peut être pas la montagne,e mais on a de beaux endroits à découvrir."

Vous parlez des visiteurs de la grande région. C'est votre cible principale ?

Clairement, et ce n'est pas nouveau avec le Covid-19. Nous comptons beaucoup sur la grande région. A titre d'exemple, pendant les années normales, près de la moitié des visiteurs du bureau d'accueil en centre-ville venaient d'Allemagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas. Nous tenons beaucoup au tourisme de proximité. On veut vraiment mettre le focus sur les transfrontaliers. On sait qu'ils sont nombreux à venir travailler en semaine, et bien nous essayons de les motiver pour revenir le week-end."

Les transfrontaliers peuvent bénéficier d'un bon d'achat de 50 euros à dépenser dans les hôtels du Luxembourg. Ces bons sont distribués depuis le début du mois. Ça fonctionne ?

"C'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est une très belle initiative du ministère de l'Economie et du Tourisme. Un bon de 50 euros par personne, cumulable en couple, ça peut quand même alléger la facture. Et de l'autre côté, les hôtels auront peut-être la chance d'avoir plus de visiteurs en ces temps difficile."

