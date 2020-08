La Relance Éco en Côte-d'Or : "mairie recherche repreneur pour son café-restaurant"

"Cherchons couple de repreneurs pour notre café", le conseil municipal de La Motte-Ternant -entre Saulieu et Précy-sous-Thil- passe des petites annonces en ce moment. En effet deux ans après avoir investit, en cofinancement avec des partenaires publics, plus de 250 000 euros pour refaire de fond en comble son café-restaurant et après avoir fêté sa réouverture il y a deux ans, la dernière gérante en date a déposé le bilan.

"L'établissement est rentable" assure le maire

Elle a baissé le rideau le 15 mars dernier au moment du confinement et n'a jamais rouvert son affaire. Affaire qui est donc à reprendre en location-gérance. Et à condition d'être sérieux et de ne pas craindre de faire des heures l'établissement est rentable nous assure le maire de la commune, Jean-Louis Petit qui dresse le profil du repreneur idéal.

Les cuisines ont été entièrement refaites elles aussi © Radio France - Jacky Page

"Etre présents et accueillants"

"Il faut que je trouve un couple qui vienne habiter là. Il faut être ouvert dès le matin pour préparer les repas. Les après-midi sont un peu plus relax." Faire la "popote" n'est pas vraiment un soucis assure le maire "parce que les repreneurs pourront reprendre l'ancien cuisinier. Ce qu'il faut en revanche c'est savoir gérer les stocks et prévoir de bons petits repas à l'ancienne et surtout être présents et accueillants."

"Pas de nouvelles de TF1"

Le maire a passé plusieurs annonces sur "face de bouc -comme il le dit en souriant- et j'en ai aussi envoyé à TF1 mais je n'ai pas de nouvelles pour l'instant". Jean-Louis Petit en est persuadé, c'est une affaire qui peut marcher. "Bien sûr, on a regardé avec quelqu'un qui s'y connait un peu, dans un premier temps nous disait-t-il on peut faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et dans un deuxième vous le doublez à 200 000".

Le maire de la Motte-Ternant, Jean-Louis Petit, et Yvette Guiriatto qui avait repris les rênes du café-restaurant en 2018 avant de céder les rênes à une autre gérante un an plus tard © Radio France - Jacky Page

Déjà trois candidats sur les rangs

Jean-Louis Petit se donne quelques semaines pour trouver "l'oiseau rare" : "je le cherche et j'espère que ce sera fait à la fin de l'année". Pour l'instant trois candidats potentiels se sont présentés mais le futur repreneur ne fait certainement pas partie de ces personnes. "Je suis un peu réticent car ils ne sont pas du métier".

Une salle lumineuse, une cuisine neuve et un logement de fonction

Si cette affaire vous intéresse contactez le maire, Jean-Louis Petit au 06 38 83 56 11 ou la mairie de La Motte-Ternant. Ce café-restaurant possède une salle lumineuse pouvant accueillir 40 personnes, une terrasse de 30 couverts ainsi qu'un petit terrain à l'arrière pour jouer aux boules. A l'intérieur vous trouverez une cuisine aménagée, un four à pizza et un logement de fonction.