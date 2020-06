La relance éco : malgré le confinement, la champignonnière d'Olette a fait du spore

A Olette, le champignon ne connait pas la crise. On pourrait résumer ainsi la situation de l'entreprise Vialade, un des plus gros employeurs du Conflent avec une centaine de salariés à Olette. La demande a même augmenté au cœur de la crise du Covid-19. "Pendant le confinement les gens avaient sans doute plus le temps de cuisiner des produits frais" avance le PDG Nicolas Vialade. "On a donc été très _sollicité par toutes les enseignes de la grande distribution_. Nous n'avons pas pu produire plus car nous étions déjà sur un volume qui était a son maximum en revanche ça nous à permis de maintenir une activité quasi-normale pendant cette période. Ce n'était pas gagné au départ."

Une fermeture des restaurants pénalisante

La champignonnière a donc dû continuer à produire malgré le confinement et les restrictions dues à l'épidémie. "Beaucoup de salariés ont fait des efforts. Il a fallu mettre en place _de nouvelles règles d'hygiène, des plannings différents_. C'était anxiogène pour tout le monde mais malgré les craintes, la majorité des employés à répondu présent. C'est grâce à eux qu'on a pu maintenir ce niveau de production."

Seul bémol finalement de ces dernières semaines : l'activité de négoce des champignons sauvages. "Les restaurants étant fermés, il n'y avait quasiment pas de demande."

L'interview de Nicolas Vialade est à réécouter ici.