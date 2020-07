La relance éco : malgré le coronavirus, les exportations de céréales depuis Rouen atteignent un niveau record

Malgré la situation sanitaire et les grèves contre la réforme des retraites, près de 10 millions de tonnes de céréales ont été exportées depuis le port de Rouen, un chiffre en progression de 9% par rapport au précédent record. Mais les résultats des autres filières sont moins bons.

Haropa, qui regroupe les port de de l'axe Seine, se félicite de la campagne céréalière "historique" qui vient de s'achever dans le port de Rouen (Seine-Maritime). "Nous ne sommes pas loin des dix millions de tonnes, c'est notre nouveau record", confirme Pascal Gabet, son directeur général. Des chiffres excellents alors même que le pic de la saison a coïncidé cette année avec le confinement, qui est venu s'ajouter à une fin d'année marquée par les grèves contre la réforme des retraites.

Plans de continuité

"Toute la filière s'est adaptée", explique Pascal Gabet, qui se félicite de la résilience des agriculteurs, des entreprises de logistique ou des terminaux : "Que ce soit dans la collecte dans les champs, dans l'acheminement au niveau des silos ou le fonctionnement de ces silos, tout a continué à fonctionner pendant le Covid. Les terminaux portuaires ont également fonctionné. On a tous mis en place des plans de continuité : tout ce qui pouvait être fait en télétravail comme l’affrètement des navires a été fait en télétravail et les missions qui nécessitaient une présence sur site ont été faites avec des mesures de sécurité."

L'orge et le blé sont les deux principales céréales exportées depuis le port de Rouen, dont les principaux clients sont des pays du Maghreb. Les excellents chiffres de la campagne viennent rattraper les bilans des autres filières (pétrole, BTP et vrac industriel à Rouen) qui sont beaucoup moins bons.

"Sur le périmètre du port de Rouen, l'effet positif de la campagne céréalière l'emporte, précise Pascal Gabet. Mais si on élargit à l'ensemble des ports Haropa, Paris, Rouen et le Havre, là l'effet du Covid sur le trafic des conteneurs, le trafic roulier et celui des ferrys, fait que le trafic de Haropa est en recul assez net par rapport à 2019." Le directeur général confirme que la reprise est là mais il est encore trop tôt pour savoir si elle sera suffisante pour amortir les pertes.