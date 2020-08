La relance éco : Mamytwink a gagné 100.000 abonnés sur Youtube pendant le confinement

Mamytwink est une chaine sur Youtube qui réunit une communauté de plus d’1,5 million d’abonnés. La spécialité de cette chaine tenue par des Messins : les vidéos historiques, d'exploration et d'aventure. Sauf que depuis le confinement, ils sont privés de tournage, ils ne peuvent plus voyager, les lieux sont fermés. Et puis, les marques qui les financent se sont retirées de certains projets (six mois de sponsoring annulées). Et la publicité sur Youtube ne représente qu'un tiers au mieux de leur chiffre d'affaire.

Mais les quatre membres de Mamytwink ont eu la bonne surprise de gagner des abonnés durant le confinement, 100.000 en deux mois, confie Julien Aubrée, l’un des fondateurs.

Comment le confinement a-t-il perturbé votre activité ? "De grosses productions sont tombées à l’eau du jour au lendemain. On a donc dû se rabattre sur des émissions en plateau avec des images historiques mais qui ont fait beaucoup de vues quand même. Maintenant on espère repartir en tournage, avec un projet dans une ancienne colonie minière soviétique qui se trouve à 1.300 km du pôle nord, en territoire norvégien, donc on espère qu’on aura les autorisations pour y aller".

Avez-vous eu de peur de perdre ce que vous avez de plus cher, vos abonnés ? "On a eu peur comme beaucoup de monde, malgré tout notre secteur s’en sort bien parce que les gens confinés ont plus surfé sur le web, ils ont beaucoup regardé Youtube et on a gagné 100.000 abonnés en deux mois. On a eu peur également de perdre beaucoup de chiffre d’affaire puisqu’il provient en majorité des sponsors, ces marques qui financent nos aventures. Mais on avait des réserves financières, une gestion saine, donc des reins solides. On a fait appel à la mesure sur le chômage partiel car Mamytwink fait travailler quatre personnes".

