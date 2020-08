La relance éco : à Mayenne, Rapidhome fait des mobilhomes sur mesure pour les Ehpad

Adapter des mobilhomes pour permettre aux résidents en Ehpad de voir leur famille en toute sécurité, à l'extérieur des bâtiments : c'est le pari de l'entreprise mayennaise Rapidhome. Lancé pendant le confinement, le produit a séduit quelques maisons de retraite mayennaises.

Une salle sécurisée

Les mobilhomes ne sont pas sur roues mais déposés par un engin sur les parkings des Ehpad, tenant sur une place. À l'intérieur, une grande vitre sépare l'espace en deux, pour permettre aux résidents des Ehpad et à leurs proches d'échanger sans risque de contamination au coronavirus. "Il y a une entrée pour le résident et une autre pour le visiteur, explique Jérôme Housseau, le directeur de Rapid'home. Pour éviter toute problématique de transfert de microbes, _seule la partie du résident est climatisée_".

Le produit met cependant un peu de temps à séduire les structures accueillant des personnes âgées. "Il y a eu de l'intérêt puis un moment de flottement de la part des Ehpad, qui se sont organisés entre temps, explique Jérôme Housseau. _Juste avant nos congés, certains sont revenus vers nous pour en commander_. Ils seront livrés d'ici deux à trois semaines".

Un Ehpad mayennais équipé

Pour l'heure, un Ehpad mayennais et cinq en Ile-de-France ont déjà installé la structure chez eux. Une dizaine d'établissements sur le littoral Atlantique et dans le sud de la France ont également passé commande, ce qui représente 0,6% de la production de Rapidhome : "c'est une expérience, ce n'est pas ça qui nous sauverait si on ne vendait pas de mobilhomes à côté", lance le directeur de l'entreprise.

L'Ehpad Eugène-Marie à Montaudin est la seule infrastructure mayennaise à avoir mis en place ce mobilhome aménagé. D'après Valérie Bidenne, la directrice de l'établissement, il a été essentiellement utilisé au moment du déconfinement : "on l'utilise moins avec les températures plus élevées dernièrement, on a installé un grand barnum qui permet de ne plus avoir la barrière de la vitre". Une vitre qui est amovible dans le mobilhome créé par Rapidhome : il pourrait donc avoir ensuite une seconde vie. La directrice de l'Ehpad de Montaudin songe ainsi à le transformer à l'avenir en bibliothèque, une fois la crise sanitaire passée.