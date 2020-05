La relance éco : Mitjavila à Rivesaltes, des volets roulants aux visières de protection contre le Covid-19

Spécialisée d'ordinaire dans les stores, les volets roulants ou les pergolas, l'entreprise Mitjavila a choisi de modifier une partie de sa production face à la crise du coronavirus. Elle a déjà fabriqué et distribué plus de 200 000 visières de protection.

"Nous avons décidé de fabriquer des visières dès la mi-mars" explique le patron de l'entreprise. Raymond Mitjavila était l'invité de "la relance éco" ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon. "On ne savait pas trop quoi faire face à cette crise et c'est le directeur de notre usine d'injection de PVC au Portugal qui a émis cette idée. À la fin du mois, on entrait en production".

Des visières vendues à prix coûtant

Depuis, la production est montée en puissance : 4.500 visières de protections sont fabriqués chaque jour. En tout, près de 210.000 ont déjà été distribuées, dont 60.000 dans les Pyrénées-Orientales. Mitjavila à choisi de vendre ses visières à prix coûtant soit environ 1,50 €.

"Nous allons arrêter d'en fabriquer à la fin du mois de mai, car ça commence à nous coûter cher !" sourit Raymond Mitjavila. D'autant que la pandémie n'a pas épargné le carnet de commandes traditionnel de l'entreprise : son chiffre d'affaires a baissé de 50% au mois de mars, ainsi qu'au mois d'avril.