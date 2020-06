La relance éco : Mobalpa profite de l’engouement des Français pour les travaux d’intérieur

Après plusieurs semaines de fermeture liées au confinement, Mobalpa a relancé l’activité de ses sites de production le 27 avril et rouvert tous ses magasins le 11 mai. Et c’est reparti "de manière assez forte" explique Phillipe Croset. Selon le directeur général de l’entreprise haut-savoyarde spécialisée dans la conception de cuisines et de salles de bains, les clients dans les boutiques sont nombreux. Et entre le 10 avril 2020 et le 11 mai 2020, le nombre de rendez-vous à distance (sur le site internet de la marque) a progressé de 70% par rapport à la même période l’année dernière.

France Bleu Pays de Savoie - Les usines et les magasins de Mobalpa ont rouvert, comment s’est passée cette reprise ?

Philippe Croset, directeur général de Mobalpa - L’impératif était d’abord d’assurer la protection de tous nos collaborateurs dans nos usines et dans nos magasins. Nous avons pu le faire à partir de fin avril sur nos sites industriels et dès le 11 mai dans nos magasins. Dès lors que nous avons été prêts au niveau sanitaire, tout cela a redémarré de manière assez forte puisque que nous avons eu une bonne surprise du côté de nos magasins. Les clients sont enthousiastes à vouloir améliorer leur logement et concrétisent leur projet dans nos magasins. Il est vrai que le bien-être chez soi est très important et cela a certainement fait mûrir des réflexions ou des projets qui étaient en cours. Cela peut expliquer le très bon mois de mai que nous venons de réaliser sur le plan de notre activité commerciale.

Chiffre d'affaires en hausse

Un bon mois de mai ? Cela veut dire beaucoup plus de ventes de cuisines et de salle de bains ?

Cela signifie que même si nous n’avons travaillé que la moitié du mois, nous avons dépassé le chiffre d’affaires réalisé l’année dernière à la même période. Nous ne nous attendions pas à ça et c’est vraiment positif.

Cette hausse est-elle pérenne ou liée à un rebond consécutif au confinement ?

La question est : est-ce que les clients vont conserver cette confiance et cette appétence à améliorer leur logement ? Ou est-ce que les nouvelles économiques négatives qui pourraient arriver vont créer un réflexe de non consommation ? C’est la grande interrogation.

Avec un peu de recul, quel bilan tirez-vous de cette période ?

Cette période a provoqué des changements importants. La relation avec le digital, tant au niveau du commerce qu’au niveau du travail, a accéléré des phénomènes comme celui du télétravail même si, chez nous, il n’était pas 100% nouveau. Cela nous a aussi permis de toucher certaines limites parce qu’on le voit, 100 % de télétravail à plein temps, c’est compliqué et cela ne peut pas durer. Mais il est désormais inscrit dans toutes les entreprises du monde. Et nous nous sommes également aperçus que la relation digitale, le contact avec nos clients en dehors d’un magasin via notre plateforme internet, était possible même dans notre domaine d’activité.

La société Mobalpa (Mobilier des Alpes, groupe Fournier) a été créée en 1948. Elle emploie plus de 2 000 salariés en Haute-Savoie (notamment à Thônes) et partout en France

