La relance eco : moins de vacanciers mais l'Auvergne attractive chez VVF

Les villages vacances VVF, dont le siège est à Clermont-Ferrand, comptent huit résidences en Auvergne, qui pour les premières vont rouvrir ce samedi, 4 juillet. Après une crise sanitaire qui a durement impacté le tourisme, nous avons fait le point avec Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF.

Le groupe VVF, groupe associatif, a-t-il beaucoup souffert de la crise ?

"Nous avons perdu quasiment 50% de notre chiffre d'affaire pour l'année. Là, la période est plutôt au redémarrage de l'activité avec la difficulté de devoir rattraper quatre mois en un mois et demi d'activité commerciale.

Est-ce qu'en ce début d'été les réservations sont au rendez-vous ?

Dans la crise, une partie du public a été obligé de se mettre en congés, donc il y a moins de congés disponible évidemment pour cet été. Et puis certaines personnes prennent leur précaution par rapport à la crise économique qui est annoncée.

On a à peu près 20 % de la clientèle habituelle qui malheureusement se détourne d'un projet de vacances et puis on a à peu près 20% de la clientèle qui craint encore la situation sanitaire de manière préventive et imagine plutôt d'autres formes de vacances, en famille ou entre amis, en très grande proximité.

Au mois de juillet on aperçoit des remplissages, notamment en Auvergne, autour de 50 à 60 % et puis pour août, une dynamique beaucoup plus positive autour de 60 à 70 % de remplissage, sachant que les choses évoluent chaque semaine car beaucoup d'entreprises n'ont pas encore planifié les congés.

On joue sur les offres de dernière minute, et de proximité, c'est la tendance. Sur juillet on est plutôt sur des vacances à six heures de chez soi maximum.

L'Auvergne compte huit villages vacances VFF. Est-ce un territoire attractif dans ce contexte post-covid ?

On a commencé par une orientation très littoral et très plage liée aux annonces de réouverture des plages. Ça a duré deux semaines, ensuite on a eu une attractivité qui est montée en puissance jusqu'à maintenant sur la moyenne montagne et la chaîne des Puys, effectivement, rencontre un succès non négligeable. On avait prévu une baisse de fréquentation or c'est exactement le contraire qui se passe. On a été amené à augmenter nos stocks sur la partie juillet et août donc c'est très positif pour la région.

Les résidences VVF sont propriétés de collectivités ou de Comités d'entreprises, vous avez un rôle d'accompagnement du tourisme local. Comment ça se passe aujourd'hui ?

C'est annoncé entre 20 et 30% de structures qui ne rouvriront pas, donc on a fait des choix, sur certains sites, de supprimer de la restauration pour aider les acteurs locaux. Notre mission va sans doute aussi évoluer à la sortie de la crise, on devra travailler avec les collectivités pour réfléchir à redynamiser et en tout cas remailler l'offre touristique. Mais on attend de laisser passer l'été avant de se remettre autour de la table avec nos différents partenaires.