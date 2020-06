La relance éco : "Mon Petit Institut" à Saint-Paul-lès-Dax reprend une activité normale

Petit par le nom, mais grand par la superficie. Plus de 80m² dans l’institut, avec de nombreux espaces dédiés au hammam, aux massages, aux soins des mains et des ongles…Livie et son associée, Armelle, ont repris cet institut en décembre 2019. Une reconversion professionnelle pour Livie : elle était assistante maternelle. On peut se dire qu’il y a peu de liens entre les 2 métiers, mais Livie explique qu’à force de voir des parents stressés, angoissés, elle a eu envie de leur apporter du bien-être. Pour cela, elle et son associée ont été formées.

Mon Petit Institut rouvre ses portes avec de lourdes contraintes sanitaires

Durant les 2 mois de confinement, le salon de beauté a été obligé de fermer ses portes ce qui a permis à sa gérante Livie Dutoya de suivre des formations pour agrandir son offre de soins.

L'institut a rouvert ses portes il y a quelques jours. Le public n'était pas au rendez-vous. Livie Dutoya espère pouvoir être aidée économiquement et pouvoir passer cette étape difficile. Durant les soins, chaque employé est équipé d'un masque et d'une visière. Pour les clients, le port du masque est fortement conseillé de le porter tant que le soin le permet.