La relance éco : Mont-de-Marsan Agglo crée un plan de relance pour les entreprises et les commerces

Il est apparu très rapidement que les conséquences de la crise sanitaire que nous vivons seraient sans précédent pour le tissu économique de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Sur un territoire de 3 200 entreprises, qui concentre 27000 emplois, l’enjeu est de taille avec des conséquences importantes : des baisses de chiffre d’affaire aux impacts catastrophiques, un risque sévère de perte d’exploitation avec des charges qui se maintiennent, des trésoreries qui se tendent inexorablement. Le tissu économique de l’agglomération montoise peut compter sur une implication totale de ses élus ainsi que des services dédiés. À ce titre, une « task force » liant l’équipe du Développement Economique et de l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, est mobilisée sur ce sujet si important.

En partenariat étroit et solidaire avec l’Etat, la Région et les acteurs de l’économie et de l’emploi du territoire, la Communauté d’Agglomération de Mont de Marsan et sa ville centre se sont mobilisées pour préparer un plan d’aide à l’économie et à l’emploi local.