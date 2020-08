La relance éco : à Montrond-les-Bains, reprise timide pour les thermes

Le calendrier du déconfinement et l'organisation des thermes de Montrond-les-Bains (Loire) n'ont pas permis à l'établissement de rouvrir avant le 20 juillet. "Compte tenu du fait qu'on a des sessions qui sont bloquées toutes les trois semaines et qu'il n'était plus possible de rouvrir en cours de route, on a dû attendre cette date du 20 juillet qui coïncidait avec notre calendrier d'ouverture", explique Luc Thiebault, le directeur de l'établissement montrondais.

Moitié moins de curistes

Il reste de belles semaines d'activité à venir, avec beaucoup de réservations pour septembre, mais l'impact du confinement est tout de même lourd : 2000 curistes de moins sur les 3600 qui viennent chaque année aux thermes de Montrond-les-Bains. Pour limiter la casse, le directeur a été contraint de réorganiser ses équipes, en limitant les contrats des salariés saisonniers. "Sur les personnes qui sont directement en contact et qui font les soins aux curistes, on va avoir 30 à 35% d'effectifs en moins", commente Luc Thiebault.

Ne pas trop réduire le personnel non plus, pour pouvoir assurer toutes les opérations liées au protocole sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour circuler dans l'établissement, les mesures de nettoyage et désinfection sont renforcées pour les soins. Et pour permettre la distanciation sociale, le nombre de curistes est limité : 150 au lieu de 300 sur chaque session. Malgré le protocole sanitaire, les annulations ont été nombreuses : "de l'ordre de 50 à 60%", indique le directeur des thermes.

Moins de monde aussi aux Iléades

La fréquentation est en baisse aussi pour le centre aquatique et de soins situé à côté des thermes, les Iléades, qui ont rouvert le 4 juillet. "On a à peu près 50% de notre fréquentation habituelle", précise Luc Thiebault, qui dirige aussi les Iléades. Si la reprise d'activité en douceur a permis à ses équipes de bien appréhender les nouveaux protocoles sanitaires, il espère toutefois que cette activité réduite ne se prolongera pas trop longtemps. En temps normal, l'été, 300 à 500 personnes vont se baigner ou profiter des soins des Iléades.