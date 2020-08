La relance éco: Murfy, la startup qui répare les appareils électroménagers, démarre tambour battant à Nantes

« Ne jetez plus réparez ! » c’est le slogan de cette entreprise qui propose des dépannages et des réparations de gros électroménagers chez les particuliers. Trois questions à Jérémy Lévêque, cofondateur de Murfy qui est, pour la petite histoire, d’origine nantaise.

Quel est le concept proposé par Murfy ?

On a des techniciens itinérants qui interviennent chez les particuliers un peu partout en France pour réparer les appareils de gros électroménagers, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four...Si la panne n’est pas réparable ou si les pièces détachées sont trop chères, on propose aux clients d’acheter un appareil qui est reconditionné chez nous. L’objectif est de proposer une alternative à l’achat d’un appareil neuf, pour éviter d’empiler des montagnes de déchets électroménagers.

L’originalité du concept, c’est un forfait unique de 75euros, et surtout vous proposez avant d’intervenir chez les particuliers de faire un auto-diagnostique pour pourquoi pas, réparer soi-même son appareil électroménager…

On a mis en place sur notre site des tutos pour aider les gens à réparer eux-même mais aussi pour qu’ils puissent se rendre compte que finalement une panne sur un appareil électroménager, c’est très souvent réparable à moindre frais.

Murfy répare également les frigos depuis cet été - Murfy

Créé en 2018, Murfy est déjà présent dans une dizaine de grandes villes françaises et depuis le mois de mai dans l’agglomération nantaise, ça donne quoi ?

On a tout de suite démarré avec deux techniciens itinérants et les résultats sont très bons. On est à 300 interventions par mois, plus de 200 appareils réparés sur juin, juillet et août. L’idée maintenant c’est de continuer à recruter pour réparer encore plus d’appareils.

Murfy va ainsi recruter trois techniciens sur Nantes dans les prochaines semaines, l’entreprise souhaite aussi ouvrir dans l’agglomération nantaise, un atelier de reconditionnement d’appareils électroménagers, avant la fin de l’année 2020. Et puis la start-up propose également depuis cet été la réparation de frigos et congélateur.

