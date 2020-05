"La relance éco" : Natacha Blanché, photographe à Niort, impactée par les mariages repoussés

Derrière sa visière, Natacha Blanché garde son large sourire malgré le contexte. Photographe, elle tient la boutique "Prestige photo" dans le centre-ville de Niort. La crise du coronavirus impacte fortement son activité, en particulier sur la partie événementielle. "J'ai quelques mariages repoussés en fin d'année, sinon ils sont repoussés à l'année prochaine", raconte la photographe. Forcément, "une photo de groupe avec des masques c'est pas top", lance-t-elle.

"Cela représente une très grosse perte, je dirai que c'est 60% de mon chiffre d'affaires", détaille Natacha Blancé. Et qui dit mariages repoussés dit aussi location de bornes selfies en chute libre aussi. "Les bals de promo, les galas, les fêtes d'école, malheureusement je leur dis au revoir", poursuit Natacha Blanché.

Les mariages on les fera l'année prochaine mais en attendant, il va falloir survivre

"Je me bats avec tout ce qui est portraits, photos d'identité", explique Natacha Blanché. La photographe qui constate également un petit phénomène tirage de photos. Le confinement a été l'occasion de faire du tri. "Les gens ont trié leurs photos qui étaient depuis des années sur leur ordinateur. Des photos de vacances ou le petit deuxième qui arrive et qui dit pourquoi grand frère on a des albums et moi rien", raconte la photographe.

Natacha Blanché reste donc optimiste. Installée depuis 16 ans, "j'ai beaucoup de chance car j'ai moins de crédit que certains", précise-t-elle. La photographe niortaise a bénéficié de l'aide de 1500 euros de l'Etat avec la fermeture de son magasin. "Après j'ai demandé un petit geste à mon propriétaire et, surprise, il a augmenté mon loyer". La professionnelle qui pour faire face a aussi décidé d'élargir les horaires de sa boutique.

