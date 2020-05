La relance éco : "On ne pourra reprendre une activité économique normale qu'en 2025", estime Valère Nedey

Invité de la "reprise éco" sur France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi 15 mai, le patron du grand groupe de concessions Peugeot et Citroën en Franche-Comté (et par ailleurs conseiller régional LR), Valère Nedey, craint énormément l'impact de la crise du Covid-19 pour l'économie, à court et long terme. "Tant qu'on n'aura pas de vaccin je serai inquiet", indique-t-il.

Profiter de cette crise pour reconstruire l'Europe

Alors que le secteur automobile ne reprend que progressivement dans le Nord Franche Comté, notamment dans l'usine PSA de Sochaux, l'impact de la crise se ressent évidemment sur les ventes de véhicules. "En février, il y avait entre 30 et 35 commandes de voitures par jour. Aujourd'hui il y en a une ou deux", explique Valère Nedey. Selon lui, les clients vont se réorienter sur l'achat d'occasions. Pour autant, l'entrepreneur estime que la principale préoccupation des Français, n'est pour le moment pas économique mais sanitaire.

Le retour à la normal, le patron de la concession ne le conçoit d'ailleurs pas pour tout de suite : "On ne reprendra notre vitesse de croisière qu'à partir de 2025-2026, pas avant". Alors selon Valère Nedey, c'est le moment de changer de modèle économique, d'en finir avec la mondialisation, pour se reconstruire différemment. "Il faut profiter de ça pour rebâtir l'Europe, une Europe avec une vraie colonne vertébrale, économique et douanière. Et cela passe par un retour à une économie de proximité et à une activité locale", conclue-t-il.