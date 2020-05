La relance éco - "Nos showroom sont ouverts" : en Limousin, les concessions du groupe Pericaud sont prêtes

Après le confinement, place au déconfinement et à la relance de l'activité ! "La relance éco", c'est le nom du rendez-vous sur France Bleu Limousin qui, à 7h17 tous les jours, succède logiquement à "tous confinés". Ce rendez-vous vise à illustrer la façon dont l'activité globale repart sur notre territoire.

Ce mardi, nous nous intéressons au groupe Pericaud dont les nombreuses concessions automobiles ont rouvert leurs portes. A Limoges, Brive mais aussi Périgueux, Angoulême, dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Avec tout le nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire. "Nous avons rouvert tous nos sites en mettant en avant la santé de nos collaborateurs" explique le patron du groupe Jean-Pierre Pericaud, qui n'a eu à déplorer qu'un seul cas parmi ses salariés. Guéri, il reprend le travail. "Nous avons mis en place ces mesures de prévention avec la distanciation, les masques pour tous, du gel hydroalcoolique et des parcours clients dans nos showroom, pour que personne ne se croise de trop près" détaille-t-il, mais le port du masque n'est pas obligatoire. La priorité allant à la distanciation physique.

Une cinquantaine de salariés encore au chômage partiel

Si une majeur partie des 260 collaborateurs du groupe a repris le travail, une cinquantaine de salariés sont toujours au chômage partiel. Mais les autres sont à leurs postes. "Nous sommes prêts à relancer nos activités commerciale sur les véhicules neufs, les véhicules d'occasion et les pièces de rechange, mais le marché n'est pas forcément là" tempère celui qui est l'un des plus gros vendeurs de voitures du Limousin. Mais les plannings sont quand même "bien regarnis, nous avons beaucoup de travail pour les jours qui viennent et ça, c'est déjà réconfortant" précise-t-il. Sachant que les ventes de voitures d'occasion seront certainement les premières à repartir. Reste à savoir comment cela va se passer pour les ventes de voitures neuves dans les prochaines semaines avec un marché automobile annoncé "à moins 20, voir moins 30%".

Nous sommes très supportés par nos banquiers

"On est évidemment très inquiet pour la clôture de l'exercice 2020 puisque nous avons 2 mois de perte sèche avec ce confinement qui a duré plus de 50 jours" prévient Jean-Pierre Pericaud. Il se réjouit toutefois de l'indispensable soutien des banques durant cette période très difficile. "Nous sommes très supportés par nos banquiers qui ont sans doute reçu des instructions très précises de la Banque de France et de la BCE" explique t-il. "On a été très largement soutenus en matière de trésorerie pour tenir le choc et espérer un redémarrage du marché sur une tendance normale" espère le patron du groupe Pericaud, même si un constat s'impose à lui, "ce qui est perdu est perdu."