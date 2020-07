La relance éco: nouveaux projets pour Land'Aventure à Moliets, spécialisé dans l'évènement et la communication

L'agence Land'aventure basée à Moliets, spécialiste de l'évènement et de la communication, développe de nouveaux projets après l'annulation de nombreux évènements pour la période estivale. Une agence comme Land'aventure doit "savoir toujours être dans l'anticipation" confie Joël Flagie son dirigeant. Le temps du confinement a donc été mis à profit pour trouver de nouvelles idées pour distraire locaux et touristes cet été et c'est notamment vers l'intérieur des terres que se replie Land'aventure en proposant excursions et découvertes de fermes auberges. Grâce à ses partenaires et fournisseurs l'agence a su tirer son épingle du jeu dans ce contexte de crise sanitaire si particulier pour être en mesure de proposer des "plans B" à ses clients.

C'est donc sur une note positive que l'été débute chez Land'aventure !

