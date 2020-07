La relance éco : Opale Energies Naturelles à Fontain se réjouit de la vague verte aux municipales

La reprise est là mais elle est lente chez Opale Energies Naturelles, une entreprise créée en 2008 à Fontain, à côté de Besançon, par trois spécialistes de l'éolien avec "l’ambition de contribuer, à leur manière, à la lutte contre le changement climatique". Cette société d’ingénierie est spécialisée dans le développement de projets industriels d’énergies renouvelables dans les domaines de l’éolien donc mais aussi de la méthanisation.

"C'est une période un petit peu délicate, reconnaît Jean-Pierre Laurent, le président d'Opale Energies Natuelles. Parce que nous sommes dépendants de deux choses : des élus pour tout ce qui est développement de projets, et de l'instruction de nos dossiers par les services de l'Etat où la vitesse de déconfinement n'est pas la même".

Une reprise économique attendue pour septembre

Le Covid-19 et le report du second tour des municipales n'ont pas facilité le développement de projets, d'autant que les énergies renouvelables sont souvent de la compétence des intercommunalités, qui seront elles désignées encore après les conseils municipaux. A cela s'ajoute donc l'instruction des dossiers. "On s'aperçoit que les vacances arrivent et on risque d'avoir un décalage de nos dossiers de deux mois supplémentaires, reconnaît Jean-Pierre Laurent. La reprise on l'attend plutôt en septembre. Donc c'est un très long Covid".

Mais point positif : la vague verte aux élections municipales en France. "La sensibilisation de la population commence à s'ancrer, estime le président de l'entreprise franc-comtoise. Notamment dans les jeunes générations qui seront aux commandes de demain. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir". Mais Jean-Pierre Laurent se veut quand même prudent. Il faut que toutes les structures se mettent en place explique-t-il, et que "ce soit relayé de manière concrète au niveau de l'Etat pour pouvoir réellement s'apercevoir d'un changement".

Grand Besançon Métropole, une locomotive?

L'élection de l'écologiste Anne Vignot à la tête de la municipalité de Besançon donne beaucoup d'espoir au président d'Opale Energies Naturelles. "On espère que la métropole sera une locomotive, dit-il, dans le développement des énergies renouvelables et surtout de la transition énergétique dans le département du Doubs, et de manière plus large en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un signe positif".

Jean-Pierre Laurent pour qui avoir des élus Verts va dans le bon sens, "inévitablement". Car "la prochaine révolution au niveau de l'énergie, explique-t-il, sera sociale et doit passer par une sensibilisation des consommateurs". Ce qui sera facilité avec des municipalités aux mains des écologistes.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise ou une filière emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?