"La relance éco" : pas de public à l'hippodrome du Mans avant le 11 juillet : "incohérent et pénalisant"

Le huis clos reste la règle dans les hippodromes. Un temps espérée pour le 22 juin, la réouverture au public se fera le 11 juillet 2020, a annoncé le gouvernement. "Nous sommes déçus", réagit sur France Bleu Maine Christian Bazire, le président de la société des courses du Mans. "C'est incohérent", insiste-t-il. "Les cinémas et les parcs sont à nouveau ouverts et pas les hippodromes alors que tout se passe en plein air. C'est mesquin", ajoute le Sarthois.

60% de pertes financières

Économiquement, ce huis clos prolongé sera lourd de conséquences. "Nous aurons 60% de perte", explique Christian Bazire. Le président de la société des courses du Mans détaille : "Plus de buvette, plus de restauration, plus de jeu. Ouvrir une journée nous coûte entre 5.000€ et 6.000€. Chaque année nous avons ainsi environ 70.000€ de frais. Nous ne cherchons pas à réaliser des marges. Sans nos bénévoles, nous serions morts".

Le président de la société des courses du Mans se dit également inquiet pour l'ensemble de la filière équine. "Les propriétaires de chevaux et les entraîneurs vont y laisser des plumes", prévient-il.

