La relance éco : pas de rebond cet été pour l'interim dans les Alpes-Maritimes

Si la plupart des salariés ont aujourd'hui repris le train de l'activité, les travailleurs intérimaires, eux, restent à quai pour le moment. Ils sont près de 20.000 de moins aujourd'hui à travailler en interim dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (28 384) par rapport à la fin de l'année 2019 (47 779), selon les chiffres de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail).

L'interim à son plus bas niveau depuis 1998 en PACA

Cela représente un recul historique de plus de 40% dans notre région et s'il n'y a pas de chiffres officiels par département, le recul serait encore plus important dans les Alpes-Maritimes en raison de l'importance du tourisme. L'interim est aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis 1998 au niveau régional. Si tous les secteurs sont touchés, les les plus impactés sont la construction (-40,2 %), l'industrie (-36,6 %) et le tertiaire (-30,5 %).

Le Tour de France comme éclaircie à la fin de l'été ?

Et le rebond n'est pas pour tout de suite si on en croit l'analyse de Marc Raoila, directeur de l'agence Interima et représentant dans les Alpes-Maritimes du PRISME, l'observatoire des tendances du marché de l'interim. "Il paraît utopique d'atteindre un rebond cet été. A moins qu'il y ait une forte activité touristique sauf que les touristes qui génèrent de l'activité sont les étrangers et aujourd'hui il y a une grande incertitude sur leur présence cet été sur la Côte d'Azur. Si on est déjà à 75% de notre activité normale en septembre, il faudra s'estimer heureux." L'éclaircie pourrait venir selon Marc Raoila du grand départ du Tour de France à Nice à la fin de l'été, avec ces trois étapes prévues autour de la capitale azuréenne. Cela pourrait profiter à toute l'économie locale. A condition qu'il y ait du public au bord des routes, et donc des touristes.