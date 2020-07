La relance éco : Pépinières Côte Sud des Landes à Saint-Geours-des-Landes

La Pépinière Côte Sud des Landes à Saint-Geours-de-Maremne n'a pas fermé durant la crise du coronavirus. Il a donc fallu innover pour livrer les plantes durant le confinement ce qui a permis à l’entreprise de Muriel Labbe et de ses frères de supporter les effets du confinement.

Une entreprise familiale qui a plutôt bien résisté à la crise ! La Pépinière Côte Sud des Landes à Saint-Geours-de-Maremne n'a que très peu cessé son activité durant la crise du coronavirus. Seulement 10 jours et puis il a fallu s'adapter pour répondre à la forte demande des clients qui se sont mis à jardiner durant le confinement. Muriel Labbe qui gère l'entreprise avec ses deux frères a alors développé la vente par correspondance. Des livraisons tous les jours de Hossegor à Mont-de-Marsan en passant par Saint-Jean-de-Luz.

Le travail à la pépinière n'a pas cessé non plus. Les mesures barrières ont été respectées tant bien que mal. Les végétaux ne pouvaient pas attendre surtout que la période du confinement était aussi celle du rempotage pour les plantes qui seront vendus à l'automne. L'activité ne s'est donc pas arrêté et peut donc perdurer sans être trop en difficulté financière. Ça fait aussi du bien les bonnes nouvelles !