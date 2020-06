"La relance éco" : Pétrone, la jeune marque gersoise de sous-vêtements masculins résiste à la crise

La petite entreprise Pétrone a connu la crise, mais s'est bien relevée. Pétrone, c'est une marque de sous-vêtements masculins haut de gamme en ligne basée à Auch dans le Gers. Marion et Nicolas Hernandez, en couple dans la vie et gérants de l'entreprise, ont lancé la marque en 2018 avec pour objectif de proposer "de beaux sous-vêtements, pratiques, élégants et de bonne facture".

On devait faire des shooting. Comme ce n'était plus possible, on a fait les mannequins"

Selon Nicolas Hernandez, les effets de l'épisode de confinement se sont sentis les 15 premiers jours : "D'un coup, les ventes se sont quasiment arrêtées et au fur et à mesure ça a plutôt bien repris et vite". Mais les principales difficultés ont surtout été d'ordre logistique : "On avait des nouvelles collections qui arrivaient et on devait faire des shooting. Comme ce n'était plus possible de les faire, on a fait les mannequins nous-mêmes. Le gros changement, c'est aussi qu'on avait des boutiques ephémères de prévues, qui n'auront évidemment pas lieu".

Le marché du sous-vêtement masculin cinq fois moins important que le féminin

De manière générale,tout le secteur de la mode, n'étant pas vital en période de crise, a été affecté : -60% du marché global sur le premier mois de confinement. Le marché du sous-vêtement masculin est d'ailleurs cinq fois moins important que le marché féminin : "Notre parti pris, c'est de se dire qu'il n'y a pas de raison que les hommes ne s'intéressent pas à leurs sous-vêtements".

Malgré cela, la jeune marque Pétrone parvient à maintenir ses activités en innovant : "On développe notre gamme. Au départ on n'avait que des boxers et des chaussettes. Aujourd'hui pour se redynamiser on vend aussi des slips, caleçons et même des T-shirts".