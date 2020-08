La relance éco : activité encore réduite dans les agences de voyage

Avec l'inquiétude suscitée par l'épidémie de Covid et la fermeture de nombreuses frontières, peu de Français se risquent cet été à partir à l'étranger. Les agences de voyage ont dû réduire leur activité et l'adapter, en proposant par exemple une assurance-annulation qui couvre ce nouveau risque.

Les tour-opérateurs actifs sur l'étranger font grise mine. En juillet 2020, le bilan est maigre, 5% du trafic de juillet 2019, annonce la profession. Pour août, elle table sur 15% de l'activité de l'an dernier. Les vacanciers et les hommes d'affaires ont provisoirement renoncé aux voyages long courrier, sauf éventuellement à destination de l'Outre-mer.

Karine Gompel tient l'agence Boréal, à Strasbourg, une agence indépendante. Elle suggère aux Alsaciens qui veulent retrouver les mers chaudes de partir cet été pour les Baléares ou les Canaries.

L'agence de voyages Boréal à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Les salariés de Boréal sont toujours en activité partielle. "On ne va pas se cacher que la situation est compliquée mais on est là, on est sur le front. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux et les téléphone sonne. Les demandes commencent à revenir", constate Karine Gompel. "On engrange déjà des départs sur l'hiver."

Boréal s'efforce de rassurer sa clientèle en proposant une assurance-annulation qui couvre ce nouveau risque. Les voyageurs peuvent l'activer s'ils sont testés positifs au Covid-19. L'assurance fonctionne également si la destination qu'ils ont choisie impose une quatorzaine ou si le pays visé referme ses frontières.

