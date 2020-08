La Relance Eco : PFF Façades, à Norroy le Veneur, retrouve son rythme de croisière

Quand le confinement est tombé, en mars dernier, David Arslan, le PDG de PFF Façades, n'imaginait pas que son entreprise allait s'arrêter sept semaines... Le PDG de PFF Façades et quelques collaborateurs ont bien continué à travailler à distance, mais les chantiers de rénovation ne pouvaient évidemment pas se poursuivre. Qu'à cela ne tienne : l'entreprise a profondément changé ses méthodes de travail, pour résister à la crise.

Devis en visioconférence

Pour David Arslan, ce confinement a malgré tout eu des points positifs. "Une fois que l'on a compris que cette crise n'était pas passagère, nous avons modernisé nos outils de communication, en interne mais aussi avec nos clients. On peut par exemple réaliser des pré-diagnostics en visioconférence : le client nous montre sa maison, on échange tranquillement à distance. On se déplace quand même pour concrétiser le devis, mais _on divise par deux le temps de déplacement_, et donc du temps perdu".

Si l'entreprise a perdu quasiment trois mois de chiffre d'affaires, la crise sanitaire a aussi agi comme une révélation. "Le confinement a permis à nos clients d'apprécier leur maison, de la regarder sous un œil critique, et d'investir dans les économies d'énergie." Ainsi, en mai et juin, le nombre de demande de devis a doublé par rapport à l'an dernier.

Miser sur l'apprentissage

David Arslan a aussi à cœur de transmettre l'amour de son métier et ses valeurs aux plus jeunes. Sur la trentaine de salariés que compte l'entreprise, quatre sont actuellement apprentis, dans tous les services (métiers du management, administratifs ou techniques). Il souhaiterait que les entreprises artisanales soient mieux accompagnées quand elles accueillent des jeunes en formation : que ça ne pèse pas sur les finances de l'entreprise, et que les démarches administratives soient moins lourdes.