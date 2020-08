À écouter / La relance éco : Pile à Vélo lance ses locations de bicyclettes électriques dans le Pilat Copier

Achille Gobba est le responsable de Pile à Vélo_, _nouvelle boutique de Bourg-Argental qui mise sur la location de bicyclettes électriques, la réparation et la vente de vélos. L'ouverture du magasin était prévue pour avril, mais elle avait été reportée à la fin du mois de juin en raison du confinement.

France Bleu : Depuis la fin du confinement on parle beaucoup de boom du vélo, vous profitez de cette tendance ?

Achille Gobba : "Oui, ça se passe super bien, on est au dessus de nos espérances. Tout le monde s'est rué sur le vélo, on l'entend beaucoup depuis le 11 mai. Nous aussi on l'a vécu ici à Bourg-Argental et on a aussi eu un peu de mal à se fournir en matériel. C'est pour ça qu'on a ouvert aussi que fin juin, et pas tout de suite au déconfinement. Et comme on est nombreux à se fournir en vélo à assistance électrique, on ne peut pas tous forcément être livré à notre échelle. On a fait une croix sur la location de vélos électriques juniors, par exemple. On rebondira et on anticipera un petit peu plus pour l'année prochaine."

À qui est-ce que vous destinez ces locations ?

_"S_ur la période estivale on travaille avec la clientèle locale, la clientèle touristique, sur des locations plutôt de courte durée, d'une demi-journée à une semaine. Et on travaille aussi avec une clientèle locale sur les intersaisons, sur de la location plutôt longue durée d'un mois à un an, plutôt sur du vélo à assistance électrique, et plutôt sur un vélo utilitaire pour aller au boulot, rentrer chez soi. C'est une autre formule qu'on présente à partir de septembre.

Comment fait-on concrètement pour vous louer un vélo, et combien ça coûte ?

"Vous venez en boutique, vous nous passez un coup de téléphone ou vous nous laissez un mail. Toutes les options sont possibles. Le plus simple, c'est de nous appeler un petit peu en avance parce qu'on a quand même pas mal de réservations. C'est bien d'anticiper au moins une semaine à l'avance. On met de côté le vélo, on vous le réserve et vous le récupérez en boutique. Pour prendre un exemple un VTT à assistance électrique sur une journée on est à 29 euros."

L'une de vos perspectives de développement, c'est d'établir un réseau de partenaires dans le Pilat ?

"On travaille actuellement avec un partenaire qui est basé au Bessat pour pouvoir ouvrir les possibilités à tout le monde de louer des vélos sur tout le Pilat et s'y retrouver au niveau matériel. Donc, on est sur des matériels équivalents et ça permet déjà de pouvoir disposer de deux points de location."

Vous ne proposez que de la location ?

"On a notre atelier ici qui permet de réparer n'importe quel vélo qui sort pas forcément de notre boutique. On a tout un point de vente pour le petit accessoire nécessaire au quotidien. Et on travaille avec Xavier, Michel et Rodolphe, qui sont trois accompagnateurs en moyenne montagne et moniteurs cyclistes français. Ils sont présents en boutique toute la semaine et ils proposent des sorties accompagnées aussi pour découvrir le territoire aux gens qui ne le connaissent pas. "

_____________________________________

France Bleu Saint-Étienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?