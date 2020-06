"La Relance Éco" : Pillivuyt espère ne pas boire la tasse

A Mehun sur Yèvre, la manufacture de porcelaine Pillivuyt tourne au ralenti. Elle subit de plein fouet la fermeture des cafés, hôtels et restaurants. Heureusement, les actionnaires et les banques continuent de l'épauler.

Pillivuyt mise de plus en plus sur un design élaboré pour se démarquer

Pillivuyt, c'est 170 salariés, un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2019, mais qui ne devrait pas dépasser les 9 millions cette année. Le porcelainier ne tourne qu'à 40 % de ses capacités : " Très vite, on a senti une chute de notre carnet de commandes, détaille David Burnel, président de Pillivuyt, à cause de la fermeture des cafés, hôtels et restaurants. On a tourné en moyenne à 60 % de notre capacité en mars et avril, pour produire les commandes qu'on avait en réserve, et en mai, on s'est retrouvé avec un niveau de chiffre d'affaires qui est d'environ 30 % de ce qu'il est habituellement. "

David Burnel, président de Pillivuyt © Radio France - Michel Benoit

C'est surtout l'international qui tiré la production durant le confinement : " C'est très variable selon les pays. La Corée ça fonctionne, même l'Allemagne. En revanche, les Etats-Unis et l'Angleterre, cela reste très compliqué. Il faut savoir que dans notre chiffre d'affaires, on a une part " professionnels " (à savoir l'hôtellerie et la restauration) et une part "particuliers - Grand public ". A l'international, on fait surtout du grand public. C'est surtout ce qui nous a permis de tenir, mais là, on sent quand même une forte chute sur l'ensemble de nos marchés."

Pillivuyt, ce n'est plus que la porcelaine blanche. © Radio France - Michel Benoit

Les commandes ont du mal revenir. David Burnel n'entrevoit pas de rebond avant la fin de l'année dans son secteur. Pillivuyt a bénéficié d'un prêt garanti par l'état pour affronter l'avenir et les actionnaires ont réinvesti 1 million d'euros. Le recours au chômage partiel a été indispensable. Le report des charges sociales a permis de maintenir la tête hors de l'eau. L'entreprise cherche maintenant à se relancer en étant active : elle pourrait bénéficier de la fin annoncée du plastique. David Burnel et ses équipes y travaillent : " On va proposer des plateaux pour les crèches par exemple, pour remplacer le plastique. On va essayer de travailler également davantage avec des designers pour utiliser la matière porcelaine en lieu et place de plastique. Ce qu'il est important de souligner, c'est le soutien important de l'état pour traverser cette période délicate. On ne le dit pas assez, mais il y a des personnes très compétentes qui nous soutiennent et c'est très important pour nous."

Pillivuyt vient de fêter ses 200 ans. © Radio France - Michel Benoit

Pillivuyt va bénéficier d'un consultant de la Banque Publique d'Investissement (BPI) durant 10 jours, financé par l'état pour mettre en place la dynamique de relance. Le porcelainier de Mehun sur Yèvre n'a pas l'intention de se noyer au milieu du gué : " Tout l'argent investi depuis le mois de mars pour passer ces turbulences, n'aurait alors servi à rien et on veut à tout prix éviter cela. Nos équipes ont démontré leur engagement et leur souplesse. Cela nous donne confiance en l'avenir" conclut David Burnel.